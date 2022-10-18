Кулеба: Украина разрывает дипотношения с Ираном
МИД с таким предложением вышел на Зеленского
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - отметил он.
Кулеба добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию.
"Но после того как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России - будем говорить о восстановлении отношений", - добавил министр.
Напомним, официальный Тегеран отрицает обвинения Украины в поставках дронов-камикадзе, которыми Россия атакует объекты критической инфраструктуры. Вчера на фоне очередных ударов по Киеву официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что
Популярное сейчас
- Украинская молодежка узнала соперников по группе Евро-2023 (U-21)
- Красников - о потасовке после матча Рух - Днепр-1: Эта ситуация была четко спланирована
- "Ни о чем не жалею". Морозюк ответил на хейт из-за перехода в клуб россиянина
- За сутки ликвидировано 400 россиян. Генштаб обновил данные потерь оккупантов
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО