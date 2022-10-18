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Кулеба: Украина разрывает дипотношения с Ираном

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МИД с таким предложением вышел на Зеленского

Кулеба: Украина разрывает дипотношения с Ираном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - отметил он.

Кулеба добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

"Но после того как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России - будем говорить о восстановлении отношений", - добавил министр.

Напомним, официальный Тегеран отрицает обвинения Украины в поставках дронов-камикадзе, которыми Россия атакует объекты критической инфраструктуры. Вчера на фоне очередных ударов по Киеву официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранская сторона якобы не поставляет оружие сторонам конфликта.

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В статье: война с россией
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