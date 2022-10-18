Воздушные силы: Комплекс ПВО IRIS-T уже показал первые результаты в Украине
Ждем также и комплекс NASAMS
фото из свободных источников
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
"Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины. У него хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, который также усилит ПВО нашего государства", - отметил он.
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