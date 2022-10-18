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Воздушные силы: Комплекс ПВО IRIS-T уже показал первые результаты в Украине

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Ждем также и комплекс NASAMS

Воздушные силы: Комплекс ПВО IRIS-T уже показал первые результаты в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины. У него хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, который также усилит ПВО нашего государства", - отметил он.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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