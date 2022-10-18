Reuters: Иран согласился предоставить России баллистические ракеты и больше беспилотников

Иран пообещал предоставить России ракеты "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

Об этом информирует Reuters .

Соглашение было заключено 6 октября, когда представители Ирана посетили Москву для переговоров с Россией по поставке оружия.

"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов, который был проинформирован о поездке.

Западный чиновник, проинформированный об этом, подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, включая Zolfaghar.