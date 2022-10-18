Reuters: Иран согласился предоставить России баллистические ракеты и больше беспилотников
Источники сообщают, что соглашение было заключено 6 октября
Reuters
Иран пообещал предоставить России ракеты "земля-земля" и дополнительные беспилотники.
Об этом
Соглашение было заключено 6 октября, когда представители Ирана посетили Москву для переговоров с Россией по поставке оружия.
"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов, который был проинформирован о поездке.
Западный чиновник, проинформированный об этом, подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, включая Zolfaghar.
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