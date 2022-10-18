Германия обещает до конца года передать Украине очередные САУ PzH 2000, антидронные системы и РСЗО

Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.

Это пообещала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума, передает корреспондент Укринформа.

"Еще в этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования. Одним словом – огромный пакет, который на подходе", – перечислила Ламбрехт.

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Она также упомянула "зимний пакет", генераторы и т.д. Министр добавила, что Берлин, возможно, не всегда очень громкий в помощи, которую предоставляет, но это на самом деле существенная поддержка, и она будет продолжена.

Все, что необходимо, обсуждается с украинским коллегой Алексеем Резниковым, добавила Ламбрехт. Очередной такой разговор имел место 18 октября. Обсуждался, в частности, вопрос, как ускорить поставки всех систем ПВО IRIS-T.

Сейчас, по оценке Ламбрехт, Украина больше всего нуждается в средствах ПВО (в чем она лично убедилась в Одессе, где дважды вынуждена была бежать в укрытие во время воздушной тревоги), а также артиллерии.

Глава МО ФРГ заверила, что Германия не ставит себе "красных линий" в вопросе поставки Украине вооружений, однако будет готова предоставлять только такое оружие, которое согласовано в кругу союзников.

"Важно, чтобы всегда вместе с партнерами, всегда с союзниками. Германия не должна действовать единолично. Для меня это та же красная линия", - сказала Ламбрехт.

Она не возразила, что Германия могла бы предоставить Украине боевые танки. Однако подчеркнула, что до сих пор танков западного образца не предоставил никто, в частности США, на которые Берлин преимущественно ориентируется.

Ламбрехт назвала себя "прагматичным" политиком и заявила, что более эффективным на данном этапе было обеспечить ВСУ 100 танками советских образцов, которые передали другие страны в обмен на современную германскую технику. "Это быстрая поддержка – прагматический подход", - сказала политик.

Успешным примером она также назвала производство в Словакии гаубиц Zuzanna, профинансируют которое Германия, Дания и Норвегия.

Ламбрехт также назвала "более чем циничным" подход к подготовке солдат ВСУ, который базируется на предположении, что сложными системами вооружений "можно овладеть с помощью видео на Youtube". Это требует времени, подчеркнула Ламбрехт, потому что есть ответственность за бойцов, которые проходят обучение.