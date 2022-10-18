Призывала россиян бомбить центр города: В Черкассах коллаборантка получила 10 лет тюрьмы
При этом, пересылала в Россию фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс
dsnews.ua
Обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Татьяну Дробот Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения.
Об этом сообщили в Приднепровском суде.
В начале марта Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.
Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой. В этом прокуратура усмотрела признаки преступления по статье "Государственная измена".
В апреле Дробот задержали и она находилась в Черкасском следственном изоляторе до октября.
Сегодня коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла приговор – 10 лет заключения.
Предательница признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД.
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