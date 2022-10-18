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Призывала россиян бомбить центр города: В Черкассах коллаборантка получила 10 лет тюрьмы

Общие новости
(1 голосов)

При этом, пересылала в Россию фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс

Призывала россиян бомбить центр города: В Черкассах коллаборантка получила 10 лет тюрьмы

dsnews.ua

Новина українською

Обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Татьяну Дробот Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения.

Об этом сообщили в Приднепровском суде.

В начале марта Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой. В этом прокуратура усмотрела признаки преступления по статье "Государственная измена".

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В апреле Дробот задержали и она находилась в Черкасском следственном изоляторе до октября.

Сегодня коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла приговор – 10 лет заключения.

Предательница признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
18.10.2022 в 23:31
Мер Одеси колаборант, з громадянством оркостана, труханов - в відкриту топить за "руський мір", його чомусь не чіпають...
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0
0
aleks68
18.10.2022 в 22:03
мало дали.слишком гуманные украинские судьи
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+1
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efim423 (odessa)
18.10.2022 в 22:47
да она там и сдохнет , так как и так старовата
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