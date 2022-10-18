НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами

Западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Берлинском внешнеполитическом форуме.

"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех", - отметил он.