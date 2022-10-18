НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.
Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Берлинском внешнеполитическом форуме.
"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех", - отметил он.
Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна предоставит Украине
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