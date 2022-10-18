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НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами

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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Берлинском внешнеполитическом форуме.

"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех", - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна предоставит Украине огромный пакет военной помощи, в который в том числе войдут антидронные системы.

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг
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