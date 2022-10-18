Легионеры Днепра-1 вернулись к тренировкам с командой
Днепряне готовятся к матчу с Ингульцом
scdnipro1.com.ua
СК "Днепр-1" в Ужгороде продолжает подготовку к матчу 8-го тура УПЛ с "Ингульцом".
В состав днепрян вернулись четыре легионера, которые пропустили минувший тур — это Доминго Бланко, Фарес Балули, Янис Амаш и Габриэль Бузанелло.
Напомним, что игроки пропустили минувший матч "Днепра-1" в УПЛ с "Рухом" (3:2). По словам главного тренера команды Александра Кучера, ряд легионеров о
Напомним, что "Днепр-1" примет "Ингулец" 19 октября.
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Источник:СК Дніпро-1
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