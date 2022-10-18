Легионеры Днепра-1 вернулись к тренировкам с командой

СК "Днепр-1" в Ужгороде продолжает подготовку к матчу 8-го тура УПЛ с "Ингульцом".

В состав днепрян вернулись четыре легионера, которые пропустили минувший тур — это Доминго Бланко, Фарес Балули, Янис Амаш и Габриэль Бузанелло.

Напомним, что игроки пропустили минувший матч "Днепра-1" в УПЛ с "Рухом" (3:2). По словам главного тренера команды Александра Кучера, ряд легионеров о тказался от поездки в целях безопасности в связи с массированным обстрелом Украины.

Напомним, что "Днепр-1" примет "Ингулец" 19 октября.