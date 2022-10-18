Буданов: Гиркин уже в Украине
По нему уже приходят предложения
фото из свободных источников
Бывший так называемый "министр обороны ДНР", экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) уже находится на территории оккупированной россиянами Украины.
Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия".
"Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины", - сказал Буданов.
Буданов напомнил, что ГУР предлагает награду в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию надо передавать по телефону 093-117-58-09.
По словам главы разведки, на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений".
Глава ГУР подчеркнул, что 100 тысяч долларов - невысокая цена за такого ценного пленного. Ведь Гиркин является "важным носителем информации" и представляет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства. "Это, как говорится, клиент Гааги", - отметил Буданов.
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