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Буданов: Гиркин уже в Украине

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По нему уже приходят предложения

Буданов: Гиркин уже в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший так называемый "министр обороны ДНР", экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) уже находится на территории оккупированной россиянами Украины.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия".

"Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины", - сказал Буданов.

Читайте такжеПеребили ставку. ГУР дает 100 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен террориста Гиркина

Буданов напомнил, что ГУР предлагает награду в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию надо передавать по телефону 093-117-58-09.

По словам главы разведки, на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений".

Глава ГУР подчеркнул, что 100 тысяч долларов - невысокая цена за такого ценного пленного. Ведь Гиркин является "важным носителем информации" и представляет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства. "Это, как говорится, клиент Гааги", - отметил Буданов.

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В статье: война с россией Кирилл Буданов
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Источник:
Орестократія

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