Зеленский об иранской помощи России: Это военно-политическое банкротство Кремля

Обращение Российской Федерации за помощью к Ирану является признанием военно-политического банкротства Кремля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в своем традиционном ежедневном видеообращении к нации.

"Должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон к Тегерану, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет, но сейчас на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, расчеты, все это развалится, как и предыдущие их расчеты.

237 дней этой войны доказывают, что мы можем найти ответ на любые угрозы. Украина защитит себя", – сказал Зеленский.