  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Александр Усик стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24
В тренде

Александр Усик стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Об этом заявил Владимир Зеленский

Александр Усик стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24

president.gov.ua

Новина українською

Украинский боксер Александр Усик стал новым послом фандрейзинговой платформы United24, собравшей уже более $200 млн от людей из десятков стран.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеЗеленский в ТОП-2, Усик обошел Шевченко: народный ТОП величайших украинцев всех времен

"Я только что говорил с ним и поблагодарил его за готовность работать для Украины", – сказал президент.

По его словам, Усик сосредоточится на проектах, посвященных восстановлению Украины, в частности, в Киевской области.

Зеленский напомнил, что послами вместе с Усиком уже являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде