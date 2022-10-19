Александр Усик стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24
Об этом заявил Владимир Зеленский
president.gov.ua
Украинский боксер Александр Усик стал новым послом фандрейзинговой платформы United24, собравшей уже более $200 млн от людей из десятков стран.
Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Я только что говорил с ним и поблагодарил его за готовность работать для Украины", – сказал президент.
По его словам, Усик сосредоточится на проектах, посвященных восстановлению Украины, в частности, в Киевской области.
Зеленский напомнил, что послами вместе с Усиком уже являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.
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