Кривой Рог и Энергодар – без света, 13 сбитых Shahed-136 над Николаевщиной. Детали ночных обстрелов

россияне всю ночь били по Днепропетровской области из разного оружия. Накрыли огнем два района – Криворожский и Никопольский (людей не зацепило, повреждены жилые дома). В Криворожском районе попали ракеты по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения.

Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой. Продолжаются восстановительные работы. В Кривом Роге в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели.

Ночью, с 18 на 19 октября, враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" и один воинами Национальной гвардии Украины.

Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды. Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, в здании исполнительного комитета городского совета. Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.