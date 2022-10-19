ВСУ за сутки уничтожили более 80 россиян и 3 склада боеприпасов на юге

Украинская армия продолжает уничтожать неприятеля на южном направлении. В течение 18 октября было ликвидировано еще не менее 84 российских орков. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В течение вторника только авиация нанесла 15 ударов по районам опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств войск россии. Кроме живой силы, путинские террористы потеряли: 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С"; танк; 3 единицы автобронетехники; 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Ситуация на южном направлении стабильно контролируется силами обороны Украины. Оккупанты обороняются и пытаются удерживать захваченные ранее рубежи.