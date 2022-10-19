ВСУ за сутки уничтожили более 80 россиян и 3 склада боеприпасов на юге
рф будет разрушена
Генштаб ВСУ
Украинская армия продолжает уничтожать неприятеля на южном направлении. В течение 18 октября было ликвидировано еще не менее 84 российских орков. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В течение вторника только авиация нанесла 15 ударов по районам опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств войск россии. Кроме живой силы, путинские террористы потеряли: 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С"; танк; 3 единицы автобронетехники; 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
Ситуация на южном направлении стабильно контролируется силами обороны Украины. Оккупанты обороняются и пытаются удерживать захваченные ранее рубежи.
Популярное сейчас
- Победы Вереса и Зари, Игуаин завершил карьеру, генсека УАФ задержали. Главные новости за 18 октября
- Дедышин: Красников своими действиями сломал много судеб в футболе
- Стал известен календарь сборной Украины U-21 на Евро-2023
- За сутки ликвидировано 400 россиян. Генштаб обновил данные потерь оккупантов
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО