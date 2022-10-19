Почти полтысячи оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 18 октября
Цифры, которые каждое утро радуют украинцев
Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 66280 (+430) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2554 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5235 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1637 (+15) ед,
- РСЗО – 372 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 189 (+1) ед,
- самолетов – 269 (+1) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),
- крылатые ракеты – 323 (+5),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) ед,
- специальная техника – 146 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Данные уточняются.
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