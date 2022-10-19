В Севастополе слышали взрыв – предварительно сработало ПВО

В Севастополе раздался взрыв. Предварительно сработало ПВО, якобы был сбит беспилотник. Об этом пишет фейковый "губернатор" Севастополя михаил развожаев на своем Telegram-канале.

"В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек".

С марта 2014 город временно находится под российской незаконной военной оккупацией, что полностью подтверждает Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины.