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В Севастополе слышали взрыв – предварительно сработало ПВО

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Информация с временно оккупированного региона

В Севастополе слышали взрыв – предварительно сработало ПВО

"Губернатор" Севастополя в телеграм

Новина українською

В Севастополе раздался взрыв. Предварительно сработало ПВО, якобы был сбит беспилотник. Об этом пишет фейковый "губернатор" Севастополя михаил развожаев на своем Telegram-канале.

"В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек".

С марта 2014 город временно находится под российской незаконной военной оккупацией, что полностью подтверждает Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины.

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В статье: война с россией
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