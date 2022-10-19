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Расизм и ксенофобия. В разведке Британии и ISW высказались о "friendly fire" на полигоне рф в Белгороде

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Расизм и ксенофобия. В разведке Британии и ISW высказались о "friendly fire" на полигоне рф в Белгороде

Getty Images / Global Images Ukraine

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Британская разведка отмечает, что в российской армии прослеживается немало проблем с руководящим звеном разных уровней и это отражается как на эффективности сил россии, так и на их моральном состоянии. На восьмой месяц открытой войны против Украины основные элементы военного руководства в силах рф "все дисфункциональнее".

"На тактическом уровне почти точно ощущается все большая нехватка подготовленных младших офицеров, которые могли бы организовать и командовать подразделениями только мобилизованных резервистов. Есть свидетельства очевидцев о том, что стрельба с гибелью 11 российских солдат под Белгородом от пуль товарища 15 октября 2022 года произошла после пренебрежительных комментариев офицера по поводу рекрутов-представителей нацменьшинств".

В то же время в Институте изучения войны ISW подтверждают данную информацию. В частности, мобилизация подогревает расизм и ксенофобию в россии. Также в источнике отметили, что прямое участие Беларуси в войне остается маловероятным.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Институт изучения войны ISW
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