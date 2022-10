Расизм и ксенофобия. В разведке Британии и ISW высказались о "friendly fire" на полигоне рф в Белгороде

Британская разведка отмечает, что в российской армии прослеживается немало проблем с руководящим звеном разных уровней и это отражается как на эффективности сил россии, так и на их моральном состоянии. На восьмой месяц открытой войны против Украины основные элементы военного руководства в силах рф "все дисфункциональнее".

В то же время в Институте изучения войны ISW подтверждают данную информацию. В частности, мобилизация подогревает расизм и ксенофобию в россии. Также в источнике отметили, что прямое участие Беларуси в войне остается маловероятным.

