Расизм и ксенофобия. В разведке Британии и ISW высказались о "friendly fire" на полигоне рф в Белгороде
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Getty Images / Global Images Ukraine
Британская разведка отмечает, что в российской армии прослеживается немало проблем с руководящим звеном разных уровней и это отражается как на эффективности сил россии, так и на их моральном состоянии. На восьмой месяц открытой войны против Украины основные элементы военного руководства в силах рф "все дисфункциональнее".
"На тактическом уровне почти точно ощущается все большая нехватка подготовленных младших офицеров, которые могли бы организовать и командовать подразделениями только мобилизованных резервистов. Есть свидетельства очевидцев о том, что стрельба с гибелью 11 российских солдат под Белгородом от пуль товарища 15 октября 2022 года произошла после пренебрежительных комментариев офицера по поводу рекрутов-представителей нацменьшинств".
В то же время в Институте изучения войны ISW подтверждают данную информацию. В частности, мобилизация подогревает расизм и ксенофобию в россии. Также в источнике отметили, что прямое участие Беларуси в войне остается маловероятным.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 October 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 19, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/Q60IXHlkqX
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/iDL7P6QA77
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