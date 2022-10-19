SMS, запрет на въезд и т.н. "эвакуация": россияне закапывают артиллерию под Херсоном и хотят обстрелять город

Захватчики призывают жителей Херсона выехать на левый берег Днепра. россияне готовятся бить по городу. Для этого они роют укрепления под ствольную артиллерию. Об этом сообщил глава ОВА Николаева Виталий Ким.

"Зная российскую тактику, и то, что они копают укрепления в районе Чаплинки для ствольной артиллерии; учитывая заявления россиян, что ВСУ будут обстреливать Херсон, есть впечатление, что они готовятся бить по городу. К сожалению. Сейчас работа ведется по всем направлениям, наши российские оккупанты включают информационно-психологическое давление: кто-то там едет, массовые обстрелы, миллион целей, миллион ракет, эвакуация, ядерная бомба. Бред это все, доверяем только проверенным источникам и наблюдаем, как наши военные дают отпор российским оккупантам".

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что захватчики включили режим максимальной пропаганды идей эвакуации населения с правого на левый берег Днепра. Для этого подключили все, что можно, включая листовки в подъездах и смс-сообщения.

"Уже проходит посадка жителей города на эвакуационные автобусы для дальнейшего выезда. Вызывает обеспокоенность, что параллельно с этим идет активная пропаганда выезда жителей Херсонщины на территорию россии. При этом оккупационные власти обещают даже частично компенсировать затраты на приобретение недвижимости в россии. Это свидетельствует о том, что они приняли для себя факт, что Херсонскую область они уже не удержат и сейчас пытаются решить свои демографические проблемы за счет нашего населения, агитируя их за эмиграцию рф".

Коллаборант сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ. Он также сообщил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается неделю.