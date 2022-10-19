В Воздушных силах рассказали о свежем сбитом Ка-52 и количестве ликвидированных за месяц Shahed-136
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По состоянию на 19 октября, с первого случая уничтожения на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 г., г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа.
К уничтожению баражирующих боеприпасов "Shahed-136", которые оккупанты маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и др.
Также сегодня, 19 октября, около 10:30, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбило ударный вертолет орков Ка-52.
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