После заявленной российским губернатором "успешной работы ПВО" в Белгороде пропала электроэнергия
Чудеса и только
Губернатор российского города Белгород вячеслав гладков утром 19 октября сообщил о попадании снаряда в объект инфраструктуры:
"Разрушения незначительны, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - заявлял он.
Однако после его сообщения, что обстрел энергетического объекта не принес значительных повреждений и не повлияет на энергообеспечение, во всем городе исчез свет.
16 октября мы сообщали о том, что в российском Белгороде раздалось множество взрывов в разных районах города. Была слышна работа ПВО, а затем – прилеты.
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