После заявленной российским губернатором "успешной работы ПВО" в Белгороде пропала электроэнергия

Губернатор российского города Белгород вячеслав гладков утром 19 октября сообщил о попадании снаряда в объект инфраструктуры:

"Разрушения незначительны, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - заявлял он.

Однако после его сообщения, что обстрел энергетического объекта не принес значительных повреждений и не повлияет на энергообеспечение, во всем городе исчез свет.

16 октября мы сообщали о том, что в российском Белгороде раздалось множество взрывов в разных районах города. Была слышна работа ПВО, а затем – прилеты.