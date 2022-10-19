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После заявленной российским губернатором "успешной работы ПВО" в Белгороде пропала электроэнергия

Общие новости
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Чудеса и только

После заявленной российским губернатором "успешной работы ПВО" в Белгороде пропала электроэнергия

Новина українською

Губернатор российского города Белгород вячеслав гладков утром 19 октября сообщил о попадании снаряда в объект инфраструктуры:

"Разрушения незначительны, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - заявлял он.

Однако после его сообщения, что обстрел энергетического объекта не принес значительных повреждений и не повлияет на энергообеспечение, во всем городе исчез свет.

16 октября мы сообщали о том, что в российском Белгороде раздалось множество взрывов в разных районах города. Была слышна работа ПВО, а затем – прилеты.

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В статье: война с россией
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