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Германия передала Украине зимнее обмундирование и несколько БРЭМ

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Мамы могут не волноваться, ВСУ будут в шапках

Германия передала Украине зимнее обмундирование и несколько БРЭМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия доставила в Украину 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2 и 7 понтонных систем. Об этом говорится в перечне военной поддержки Киева на сайте правительства ФРГ.

Также украинская сторона получила 100 палаток и 183 генератора, а также 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних брюк, 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих и 167 тысяч патронов для стрелкового оружия.

В дальнейшем Германия намерена отправить в Украину 5 инженерных танков Dachs, 35 полноприводных тяжеловозов и 4 тысяч спальных мешков. Берлин пока не называет сроки поставок.

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В статье: война с россией
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