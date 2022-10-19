Германия передала Украине зимнее обмундирование и несколько БРЭМ
Мамы могут не волноваться, ВСУ будут в шапках
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия доставила в Украину 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2 и 7 понтонных систем. Об этом говорится в перечне военной поддержки Киева на сайте правительства ФРГ.
Также украинская сторона получила 100 палаток и 183 генератора, а также 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних брюк, 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих и 167 тысяч патронов для стрелкового оружия.
В дальнейшем Германия намерена отправить в Украину 5 инженерных танков Dachs, 35 полноприводных тяжеловозов и 4 тысяч спальных мешков. Берлин пока не называет сроки поставок.
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