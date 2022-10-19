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Масштабная воздушная тревога: ПВО работает в ряде областей Украины, а также в столице (обновлено)

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Масштабная воздушная тревога: ПВО работает в ряде областей Украины, а также в столице (обновлено)

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По состоянию на 14:20 по киевскому времени во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Главы ОВА, СМИ и местные Telegram-каналы сообщают о деталях отражения украинской обороной российских угроз.

В 14:55 массово "пошли отбои". Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет, сообщалось, что на это направление залетело несколько шахидов.

ПВО работало в Полтавской, Киевской, Винницкой и Черниговской областях. Над Черниговской областью сбили 2 ракеты, об этом сообщила пресс-служба ОК "Север". Также успешная работа ПВО была зафиксировано на Харьковщине. Взрыв слышали в Синельниковском районе Днепропетровской области, но они были плановыми, это не рашисты.

Была замечена российская ракета и над Камянцем-Подольским. Летит в сторону Львова/Тернополя. Еще две летят на Ивано-Франковск – там уже слышали взрывы.

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В статье: война с россией Воздушная тревога сирена
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