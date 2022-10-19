путин объявил военное положение на оккупированных россией территориях
Первые результаты клоунского совбеза
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент рф владимир путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, лнр и днр.
Кремлевский диктатор заявил, что "главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности".
"Киевский режим" отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности", – цинично заявил карлик.
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Источник:риа
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