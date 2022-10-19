Зеленский опубликовал видео деоккупированного села на Херсонщине, где из 4 тысяч жителей осталось 200
Болезненные кадры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице у телеграм поделился видео, которое было снято в селе Высокополье Херсонской области. Населённый пункт был недавно деоккупирован украинскими воинами и вернулся под контроль украинской власти.
"Везде, куда приходят оккупанты, остается только боль, разруха, потери. Освобожденное нашими защитниками во время контрнаступления в сентябре село Высокополье на Херсонщине до войны насчитывало 4000 жителей, теперь - только 200. Также оккупация унесла жизни по меньшей мере 13 жителей Высокополья", - написал Зеленский.
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