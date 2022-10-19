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Воздушные силы командования Центр приземлили 12 вражеских целей

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Из них - 8 БПЛА и 4 крылатые ракеты

Воздушные силы командования Центр приземлили 12 вражеских целей

фото из свободных источников

Новина українською

Противовоздушная оборона сбила 12 вражеских воздушных целей в центре и на севере Украины во время нынешней атаки россиян.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр".

"Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбито 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО Сухопутных войск".

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В статье: война с россией
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