Воздушные силы командования Центр приземлили 12 вражеских целей
Из них - 8 БПЛА и 4 крылатые ракеты
фото из свободных источников
Противовоздушная оборона сбила 12 вражеских воздушных целей в центре и на севере Украины во время нынешней атаки россиян.
Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр".
"Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбито 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО Сухопутных войск".
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