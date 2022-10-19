"Ну давайте.. Давайте..." Очевидцы сняли эффектное уничтожение дрона-камикадзе украинскими ПВО - ВИДЕО
А-а-афигеть!
фото из свободных источников
Очевидцы сняли работу украинских ПВО, которые уничтожили дрон-камикадзе Shahed-136.
Точная дата и место съемок неизвестно, но девушки, которые снимали видео, красиво описали происходящее.
– ПВО, ну давайте!.. Давайте!..
- Да у нас нечем...
– ????!
- А-а-афигеть!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- путин объявил военное положение на оккупированных россией территориях
- Два матча УПЛ приостановлены из-за воздушной тревоги на Закарпатье
- Ворскла - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Днепровские теробороновцы уничтожили из Javelin вражеский танк Т-80БВ - ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн