  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Ну давайте.. Давайте..." Очевидцы сняли эффектное уничтожение дрона-камикадзе украинскими ПВО - ВИДЕО
В тренде

"Ну давайте.. Давайте..." Очевидцы сняли эффектное уничтожение дрона-камикадзе украинскими ПВО - ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

А-а-афигеть!

"Ну давайте.. Давайте..." Очевидцы сняли эффектное уничтожение дрона-камикадзе украинскими ПВО - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Очевидцы сняли работу украинских ПВО, которые уничтожили дрон-камикадзе Shahed-136.

Читайте такжеСилы ПВО вечером сбили восемь российских дронов-Шахидов

Точная дата и место съемок неизвестно, но девушки, которые снимали видео, красиво описали происходящее.

– ПВО, ну давайте!.. Давайте!..

- Да у нас нечем...

????!

- А-а-афигеть!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде