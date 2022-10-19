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Россияне нанесли удар по Бурштынской ТЭС и энергетическому объекту на Винничине

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Оккупанты снова бьют по энергетическим объектам

Россияне нанесли удар по Бурштынской ТЭС и энергетическому объекту на Винничине

россми

Новина українською

Российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области. В результате там возник пожар, жертв нет.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

"Сегодня снова наша область подверглась ракетным обстрелам. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, вследствие которого возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте", — отметила она.

Также Онищук отметила, что на данный момент пожар на ТЭС уже ликвидирована.

Также российские оккупационные войска нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

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"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области.

Спасательные службы работают на месте", - отметил глава обладминистрации.

Напомним, что Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.

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В статье: война с россией
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