19 октября были сбиты 4 из 6 российских крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе Shahed-136

В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев - Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" на Киевщине и Винницкой области.

"Еще две ракеты - сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине", - добавляют в пресс-центре.

Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в том числе с территории Беларуси. По состоянию на 15.30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр".