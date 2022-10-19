Россияне не оставляет попыток вести наступление на двух направлениях - сводка Генштаба за 19 октября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 19 октября.

Идут двести тридцать восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и одиннадцать авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью беспилотными летательными аппаратами иранского производства "Shahed-136". Все они успешно сбиты силами обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. В течение дня противник задействовал девять ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Восемь из них сбиты.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелка и Домашнее;

на Купянском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка и Кисловка;

на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надежда, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и "перепись" населения. Мероприятия проводятся для поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий.

Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных добавило дополнительных проблем командованию. Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию российской федерации. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальная - прибегла к бегству. Подразделения росгвардии, под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами, проводят мероприятия по поиску дезертиров.

Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе города Херсон, якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БпЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию ​​РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника.