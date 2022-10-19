Гуменюк: Предатели пытаются бежать из Херсона, прикрываясь гражданским населением

ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не наносят удары по домам с гражданскими, а огневой контроль защитников Украины работает только по позициям оккупантов.

Как передает НВ, об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Гауляйтеры пытаются спасти свои жизни и избежать встречи с Силами обороны… Они пытаются прикрываться местным населением как живым щитом - абсолютно установленная практика оккупационной власти, которую они использовали и на севере, и на востоке", - пояснила она.

Гуменюк отметила, что оккупанты разослали всем школам сообщения о том, что прежде всего нужно "эвакуировать" детей, чтобы потом за ними поехали родители. Она подчеркнула, что Россия пытается провести депортацию населения, чтобы затем "насильственно осчастливить своим русским миром".

Напомним, ранее государственный изменник Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.

В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных сил Украины.