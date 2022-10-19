В четверг по всей Украине вводят ограничения поставок электроэнергии

В четверг, 20.10.2022, по всей Украине будут введены ограничения на поставку электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики.

Прошу отнестись к этому серьезно.

Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.

Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.

Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своем фронте!", – отметил Тимошенко.