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В четверг по всей Украине вводят ограничения поставок электроэнергии

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Это важно для страны

В четверг по всей Украине вводят ограничения поставок электроэнергии

фото из свободных источников

Новина українською

В четверг, 20.10.2022, по всей Украине будут введены ограничения на поставку электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики.

Прошу отнестись к этому серьезно.

Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.

Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.

Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своем фронте!", – отметил Тимошенко.

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В статье: война с россией
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