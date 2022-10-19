В четверг по всей Украине вводят ограничения поставок электроэнергии
Это важно для страны
фото из свободных источников
В четверг, 20.10.2022, по всей Украине будут введены ограничения на поставку электроэнергии.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики.
Прошу отнестись к этому серьезно.
Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией.
Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.
Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.
Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своем фронте!", – отметил Тимошенко.
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