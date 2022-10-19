Источник: ВСУ ликвидировали одного из известных кадыровских головорезов - ВИДЕО

В ходе вторжения в Украину был ликвидирован один из известных кадыровских головорезов Аслудди Мурадо.в

Об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

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Он отметил: "Один из известных головорезов КадыроваДон демобилизовался. Хотя не только он один".

Различные источники пишут о том, что боевик был серьезно ранен, после чего он умер от полученных ранений.