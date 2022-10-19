Источник: ВСУ ликвидировали одного из известных кадыровских головорезов - ВИДЕО
Сообщается, что Аслудди Мурадов умер после ранения
Getty Images / Global Images Ukraine
В ходе вторжения в Украину был ликвидирован один из известных кадыровских головорезов Аслудди Мурадо.в
Об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
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Он отметил: "Один из известных головорезов КадыроваДон демобилизовался. Хотя не только он один".
Различные источники пишут о том, что боевик был серьезно ранен, после чего он умер от полученных ранений.
Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 19, 2022
Хоча не тільки він один.
Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/qLCXIbcOki
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