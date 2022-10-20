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Зеленский: Указ Путина относительно "военного положения" - это истерика у "товарищей чекистов"

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Обращение президента к нации за 19 октября

Зеленский: Указ Путина относительно "военного положения" - это истерика у "товарищей чекистов"

president.gov.ua

Новина українською

Подписанный руководителем Кремля Владимиром Путининым указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины указывает на истерику внутри России.

Об этом президент рассказал в своем традиционном видеообращении к нации.

Украинский лидер отметил, что РФ полгода сторонилась даже слова "война" и наказывала за него своих же людей уголовными делами.

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Зеленский подчеркнул, что оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну.

"Ну, что могу сказать, просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России", - добавил президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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