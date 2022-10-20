россияне атаковали энергетический объект в Кривом Роге, школу в Запорожской области и шахидами – Николаевщину
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фото из свободных источников
россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно люди не пострадали. В остальных районах Днепропетровщины ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.
В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха в Запорожской области. Информация о разрушениях и жертвах уточняется, как сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
В Николаевской области также работало ПВО. За два часа сбили 14 иранских БПЛА "Shahed-136". Как сообщает командование Воздушных сил Украины, ночью, 20 октября, 9 дронов были сбиты силами и средствами ОК "Юг", по 2 БПЛА уничтожили ВМС Украины и Нацгвардия, а еще один – Нацполиция.
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