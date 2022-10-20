Плавно приближаемся к 70 тысячам ликвидированных россиян. Генштаб назвал текущие потери россиян
В частности, за 19 октября
Офис президента
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 66650 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2567 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5255 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 1646 (+9) ед,
- РСЗО – 372 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 189 (+0) ед,
- самолетов – 269 (+0) ед,
- вертолетов – 243 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),
- крылатые ракеты – 329 (+6),
- корабли ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,
- специальная техника – 147 (+1).
Данные уточняются.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла сокрушительные удары по шести районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также четырем позициям зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и шестнадцать БпЛА, из них - четырнадцать "Shahed-136".
Потери врага на южном направлении, в частности, за сутки составляют: 43 военнослужащих; шесть танков; девять единиц автобронетехники; две гаубицы 152 калибра; командно-штабная машина; вражеский беспилотник-разведчик; два склада боеприпасов в Бериславском районе. Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в день отработали более 440 огневых задач.
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