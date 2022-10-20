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Плавно приближаемся к 70 тысячам ликвидированных россиян. Генштаб назвал текущие потери россиян

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В частности, за 19 октября

Плавно приближаемся к 70 тысячам ликвидированных россиян. Генштаб назвал текущие потери россиян

Офис президента

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 66650 (+370) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2567 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5255 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 1646 (+9) ед,
  • РСЗО – 372 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 189 (+0) ед,
  • самолетов – 269 (+0) ед,
  • вертолетов – 243 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),
  • крылатые ракеты – 329 (+6),
  • корабли ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,
  • специальная техника – 147 (+1).

Данные уточняются.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла сокрушительные удары по шести районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также четырем позициям зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и шестнадцать БпЛА, из них - четырнадцать "Shahed-136".

Потери врага на южном направлении, в частности, за сутки составляют: 43 военнослужащих; шесть танков; девять единиц автобронетехники; две гаубицы 152 калибра; командно-штабная машина; вражеский беспилотник-разведчик; два склада боеприпасов в Бериславском районе. Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в день отработали более 440 огневых задач.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ ОК Юг ОК Південь
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