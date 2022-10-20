В Генштабе рассказали о договоренности рф с Ираном и пополнении из числа мобилизованных у врага
Победа все равно будет за нами
Scanpix
По предварительной информации, имеющейся у Генштаба ВСУ, руководство Ирана и российской федерации договорились о направлении на территорию россии советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА "Shahed-136" и перспективных БПЛА "Arash-2". Слухи о покупке россией у Ирана дронов "Arash-2", как известно, с недавних пор циркулируют в СМИ.
Также, по имеющейся информации у Генштаба, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай добавил, что с помощью мобилизованных россиян и вагнеровцев российские оккупанты пытаются организовать наступление в направлении города Лиман Донецкой области. Он уверен, что эти попытки завершатся для путинских террористов очередным позором.
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