рф могут вывести войска из Херсонской области и нанести удар по Каховской ГЭС – ISW, британская разведка
Простого сценария для оккупантов уже не существует
По данным британской разведки, российское командование, вероятно, приняло решение оставить захваченные территории Херсонской области на западном берегу Днепра.
18 октября новоназначенный командующий российскими войсками в Украине генерал сергей суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.
Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 20, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/LeQsOOjVXy
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/rHzlFrXAJU
российские оккупанты могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции, обвинить в этом украинскую сторону и использовать возникшее наводнение для прикрытия своего отступления с Херсонской области. Такой атакой власти рф могут попытаться затмить отступление своих сил, сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).
Популярное сейчас
- От своих ворот. Вратарь женской сборной Украины забила невероятный гол
- "Великолепный Лунин". Куртуа оценил игру своего коллеги по цеху из Украины
- Анчелотти: Когда Куртуа вернется, Лунин снова будет на скамье запасных
- Источник: ВСУ ликвидировали одного из известных кадыровских головорезов - ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
Новости по теме
- 10:55 Украинские Расизм и ксенофобия. В разведке Британии и ISW высказались о "friendly fire" на полигоне рф в Белгороде
- 12:47 Украинские Британская разведка и ISW – о дате объявления путиным о присоединении к рф оккупированных территорий Украины
- 12:31 Украинские На передовую без подготовки, набор пушечного мяса. Разведка Британии и ISW – о мобилизации в рф