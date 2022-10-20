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рф могут вывести войска из Херсонской области и нанести удар по Каховской ГЭС – ISW, британская разведка

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Простого сценария для оккупантов уже не существует

рф могут вывести войска из Херсонской области и нанести удар по Каховской ГЭС – ISW, британская разведка

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По данным британской разведки, российское командование, вероятно, приняло решение оставить захваченные территории Херсонской области на западном берегу Днепра.

18 октября новоназначенный командующий российскими войсками в Украине генерал сергей суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.

российские оккупанты могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции, обвинить в этом украинскую сторону и использовать возникшее наводнение для прикрытия своего отступления с Херсонской области. Такой атакой власти рф могут попытаться затмить отступление своих сил, сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Институт изучения войны ISW
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Источник:
understandingwar.org

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