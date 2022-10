рф могут вывести войска из Херсонской области и нанести удар по Каховской ГЭС – ISW, британская разведка

По данным британской разведки, российское командование, вероятно, приняло решение оставить захваченные территории Херсонской области на западном берегу Днепра.

18 октября новоназначенный командующий российскими войсками в Украине генерал сергей суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LeQsOOjVXy



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/rHzlFrXAJU