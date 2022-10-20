  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный лаконично рассказал, на каких столбах держится эффективность украинской ПВО
В тренде

Залужный лаконично рассказал, на каких столбах держится эффективность украинской ПВО

Общие новости
(2 голосов)

Это важно

Залужный лаконично рассказал, на каких столбах держится эффективность украинской ПВО

фото из свободных источников

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил украинских воинов и партнеров нашей страны в аспекте противодействия российским ракетам и иранским БПЛА в воздухе:

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!"

Ранее Залужный сообщал, что Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами: "Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, проводимой польскими собратьями".

По состоянию на 19 октября, с первого случая ликвидации на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 г., г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа.

Читайте такжерф могут вывести войска из Херсонской области и нанести удар по Каховской ГЭС – ISW, британская разведка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде