Залужный лаконично рассказал, на каких столбах держится эффективность украинской ПВО
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил украинских воинов и партнеров нашей страны в аспекте противодействия российским ракетам и иранским БПЛА в воздухе:
"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!"
Ранее Залужный сообщал, что Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами: "Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, проводимой польскими собратьями".
По состоянию на 19 октября, с первого случая ликвидации на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 г., г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа.
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