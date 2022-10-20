Алиев - жителям Ейска: Ну что вы, кацаперы? Это ваш путлер вас и бомбит

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев крайне эмоционально отреагировал на падение российского истребителя на жилой дом в Ейске.

"Ну что вы, кацаперы русские? Начинаете ныть потихоньку? Вы живете в жилых домах, бл***? Вы такого никогда не видели? Как одна прошмандовка в Ейске там начала кричать... Так получайте. Это ваш путлер вас и бомбит.

Вам так и надо, чтобы вы знали. Почему должны страдать и умирать наши маленькие детки, наши женщины невинные, наши пацаны? За что? За то, что ваш вонючий путлер захотел взять наши земли? Нет, не получится. Вы страдайте. Чтобы вы это все ощутили и поняли, что это такое, а не молчали", – записал Алиев сторис в своем Instagram.