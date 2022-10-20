  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На 22 миллиона крон. Чехия готовит новый пакет военной помощи Украине
В тренде

На 22 миллиона крон. Чехия готовит новый пакет военной помощи Украине

Общие новости
(1 голосов)

Глава Минобороны раскрыла первые детали

На 22 миллиона крон. Чехия готовит новый пакет военной помощи Украине

outsourcingreview.org

Новина українською

В Чехии готовится новый пакет военной помощи для Украины. Его должны согласовать на заседании правительства. Об этом сообщила глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова на своей странице в Твиттере в четверг, 20 октября. Она подчеркнула, что страна придерживается слова и продолжает поддерживать ВСУ военными поставками.

"На заседании правительства я продолжаю вносить предложения передать военную технику, которую мы можем отдать. Две недели назад – почти на 400 миллионов, а сегодня – на 22 миллиона крон".

В то же время Чернохова не конкретизировала, что войдет в новый пакет помощи ВСУ. Как известно, экспорт военной техники из Чехии в Украину только в 2022 году превысил 1,9 млрд евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 млрд евро.

Читайте такжеЗалужный лаконично рассказал, на каких столбах держится эффективность украинской ПВО

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде