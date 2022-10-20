На 22 миллиона крон. Чехия готовит новый пакет военной помощи Украине

В Чехии готовится новый пакет военной помощи для Украины. Его должны согласовать на заседании правительства. Об этом сообщила глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова на своей странице в Твиттере в четверг, 20 октября. Она подчеркнула, что страна придерживается слова и продолжает поддерживать ВСУ военными поставками.

"На заседании правительства я продолжаю вносить предложения передать военную технику, которую мы можем отдать. Две недели назад – почти на 400 миллионов, а сегодня – на 22 миллиона крон".

В то же время Чернохова не конкретизировала, что войдет в новый пакет помощи ВСУ. Как известно, экспорт военной техники из Чехии в Украину только в 2022 году превысил 1,9 млрд евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 млрд евро.

????????Držíme slovo a stále podporujeme Ukrajinu vojenskými dodávkami.



Na jednání vlády dál překládám ke schválení dary nepotřebné vojenské techniky, kterou můžeme poskytnout.



Před dvěma týdny za téměř 400 a dnes za 22 mil.Kč. Promiňte, že nemohu být konkrétní. ????????#SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 19, 2022