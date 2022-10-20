На фоне слухов о разногласиях в стане республиканцев Вашингтон пообещал помочь Украине с восстановлением

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, в Вашингтоне подписали общее заявление насчет поддержки инфраструктурной устойчивости Украины и ее восстановления путем усиленного двустороннего сотрудничества.

После промежуточных выборов в Конгресс в ноябре США сохранит поддержку Украины, об этом сообщил представитель Госдепа Ведант Патель. "Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы у них было то, что нужно для защиты".

В то же время с утра появилась новость от портала Politico, якобы со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. Сообщается, что в Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.