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На фоне слухов о разногласиях в стане республиканцев Вашингтон пообещал помочь Украине с восстановлением

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Инфраструктура – это важно

На фоне слухов о разногласиях в стане республиканцев Вашингтон пообещал помочь Украине с восстановлением

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, в Вашингтоне подписали общее заявление насчет поддержки инфраструктурной устойчивости Украины и ее восстановления путем усиленного двустороннего сотрудничества.

После промежуточных выборов в Конгресс в ноябре США сохранит поддержку Украины, об этом сообщил представитель Госдепа Ведант Патель. "Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы у них было то, что нужно для защиты".

В то же время с утра появилась новость от портала Politico, якобы со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. Сообщается, что в Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.

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В статье: война с россией
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Источник:
politico.com

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