На фоне слухов о разногласиях в стане республиканцев Вашингтон пообещал помочь Украине с восстановлением
Инфраструктура – это важно
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, в Вашингтоне подписали общее заявление насчет поддержки инфраструктурной устойчивости Украины и ее восстановления путем усиленного двустороннего сотрудничества.
После промежуточных выборов в Конгресс в ноябре США сохранит поддержку Украины, об этом сообщил представитель Госдепа Ведант Патель. "Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы у них было то, что нужно для защиты".
В то же время с утра появилась новость от портала Politico, якобы со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. Сообщается, что в Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.
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