Творец чуда 5000/1 и герой для Милана. Сегодня празднуют День рождения Раньери и Пиоли
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Getty Images / Global Images Ukraine
Клаудио Раньери родился 20 октября 1951 года в Риме. Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Защищал цвета "Ромы", "Катандзаро", "Катании" и "Палермо". Как футболист выиграл Серию С1 в сезоне-1984/85.
Раньери поработал во многих итальянских клубах ("Кальяри", "Наполи", "Фиорентина", "Парма", "Рома", "Ювентус", "Интер", "Сампдория"), в двух испанских командах ("Валенсия", "Атлетико"). Также Клаудио возглавлял "Монако", сборную Греции и "Нант", "Челси", "Уотфорд" и "Фулхэм". Наиболее известен благодаря чемпионству с английским "Лестером". 5000/1 – именно так оценивались шансы "лисов" на трофей АПЛ перед началом сезона-2015/16.
Стефано Пиоли родился 20 октября 1965 года в Парме. Итальянский футболист и тренер, выступал на позиции защитника. В настоящее время является главным тренером клуба "Милан".
Как игрок Пиоли запомнился болельщикам по периоду в "Фиорентине", однако трофеи он брал лишь как футболист "Ювентуса" (Скудетто, КЕЧ, Межконтинентальный кубок). Стефано-алленаторе выиграл с "Миланом" чемпионат Италии в сезоне-2021/22 и стал лучшим тренером Серии А в той кампании.
Happy birthday to the man on fire, Stefano Pioli ????— Italian Football TV (@IFTVofficial) October 20, 2022
One of the best managers out there right now ????⚫ pic.twitter.com/vU7nT4YvjM
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