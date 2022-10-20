В Украину приехал президент Швейцарии
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Ігнаціо Кассіс
В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис. Об этом он сообщил лично в своем Твиттере.
"Снова в Украине – через год после моего последнего визита. Моя цель – составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны".
Президент добавил фото, похоже, с киевского железнодорожного вокзала. Он прибыл в Украину на фоне массированных атак рф по украинским городам. Через некоторое время после его приезда по всей Украине была объявлена воздушная тревога. С начала полномасштабного вторжения россии Украину посещают мировые лидеры и представители стран-партнеров Киева. Нередко их визиты совпадают с атаками россиян.
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