В Украину приехал президент Швейцарии

В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис. Об этом он сообщил лично в своем Твиттере.

"Снова в Украине – через год после моего последнего визита. Моя цель – составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны".

Президент добавил фото, похоже, с киевского железнодорожного вокзала. Он прибыл в Украину на фоне массированных атак рф по украинским городам. Через некоторое время после его приезда по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога. С начала полномасштабного вторжения россии Украину посещают мировые лидеры и представители стран-партнеров Киева. Нередко их визиты совпадают с атаками россиян.