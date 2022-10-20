NYT: россия перебросила в Украину комплекс С-300 и военных из Сирии
Проблемы с техникой?
Vitaly V. Kuzmin
россия перебросила из Сирии в Украину более тысячи военных и систему противовоздушной обороны С-300, которую оккупанты используют для нанесения ударов по украинским городам. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных источников на Ближнем Востоке.
"Неуверенное вторжение в Украину подорвало влияние москвы в других странах, россия устранила одно из нескольких препятствий на пути израильской поддержки Украины".
Официальные лица предоставили NYT разные оценки того, сколько российских войск было выведено из Сирии. Двое из них сказали, что это два батальона, или от 1200 до 1600 солдат. Другой источник считает, что это число может быть намного больше.
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