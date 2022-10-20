ГУР: Спецслужбы рф, вероятно, готовят теракты против собственного населения

Военнослужащие на территории россии распространяют "памятки" для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Якобы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. Рашисты пишут, что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.

Эта "страшилка", как отмечает ГУР, является отражением реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения.

Вероятно, российские спецслужбы, таким образом, готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.