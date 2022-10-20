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ГУР: Спецслужбы рф, вероятно, готовят теракты против собственного населения

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Это у них, откровенно, не новая тактика

ГУР: Спецслужбы рф, вероятно, готовят теракты против собственного населения

ГУР

Новина українською

Военнослужащие на территории россии распространяют "памятки" для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Якобы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. Рашисты пишут, что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.

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Эта "страшилка", как отмечает ГУР, является отражением реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения.

Вероятно, российские спецслужбы, таким образом, готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

ГУР: Спецслужбы рф, вероятно, готовят теракты против собственного населения - изображение 1

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В статье: война с россией ГУР
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Источник:
ГУР

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