В Укрэнерго обратились к жителям центральных областей Украины
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Укренерго
В центральных областях Украины быстро увеличивается потребление электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.
В Укрэнерго просят жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей, Облэнерго.
С 10 октября россия нанесла около 300 ударов по энергосистеме Украины, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.
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