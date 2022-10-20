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В Укрэнерго обратились к жителям центральных областей Украины

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В Укрэнерго обратились к жителям центральных областей Украины

Укренерго

Новина українською

В центральных областях Украины быстро увеличивается потребление электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

В Укрэнерго просят жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей, Облэнерго.

С 10 октября россия нанесла около 300 ударов по энергосистеме Украины, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

Читайте такжеУкрэнерго - России: Сможете поставлять электричество с ЗАЭС только крейсеру Москва

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В статье: война с россией Герман Галущенко
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Источник:
t.me/Ukrenergo

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