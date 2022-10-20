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Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании

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Не долго продержалась

Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 20 октября, объявила, что уходит в отставку. Но она будет оставаться на посту до избрания преемника.

Напомним, что Лиз Трасс возглавила британское правительство после отставки Бориса Джонсона, правление которого сопровождалось репутационными скандалами. Трасс в его кабинете была министром иностранных дел. После своего назначения уже сама попала под шквал критики из-за своей экономической политики.

Как указывает BBC, Трасс планировала потратить дополнительно четверть триллиона фунтов, чтобы снизить налоги, оживить вялую экономику и поддержать население субсидиями. Проблема в том, что она не указала, откуда возьмет деньги.

Такая большая дыра в бюджете, пусть даже в планах на бумаге, испугала финансистов всего мира и союзников Британии. Курс фунта и цены госдолга упали, а затем посыпались рейтинги руководящей Консервативной партии.

По информации СМИ, выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра пройдут уже на следующей неделе.

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В статье: Лиз Трасс
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