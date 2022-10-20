Российский Су-27 выпустил ракету около британского самолета-разведчика в акватории Черного моря
Россияне продолжают нагнетать
фото из свободных источников
Российский истребитель Су-27 выпустил ракету около британского самолета-разведчика, который находился в международном воздушном пространстве в районе Черного моря. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте, передает The Guardian.
По его словам, инцидент произошел 29 сентября. Министр рассказал, что невооруженный разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint совершал патрулирование в международном воздушном пространстве. Его сопровождали два российских Су-27, один из которых выпустил ракету около британского самолета.
Из-за этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в этом районе. По словам Уоллеса, он сообщил об инциденте министру обороны России Сергею Шойгу.
"В своем письме я дал ясно понять, что самолет не был вооружен, находился в международном воздушном пространстве и следовал по заранее объявленному маршруту", — рассказал министр.
Он также сообщил, что получил ответ от Шойгу 10 октября. В нем говорилось о проведении расследования, согласно которому, ракета была выпущена из-за "технической неисправности" Су-27. Москва также признала, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, утверждает Уоллес.
В настоящее время Лондон возобновил разведывательные полеты в этом районе, но теперь невооруженные самолеты сопровождают истребители. Уоллес назвал этот инцидент "потенциально опасным".
Минобороны России заявление Уоллеса не комментировало.
Популярное сейчас
- От своих ворот. Вратарь женской сборной Украины забила невероятный гол
- Анчелотти: Когда Куртуа вернется, Лунин снова будет на скамье запасных
- Мудрик снова сияет, а Заря - доминирует. Символическая сборная восьмого тура УПЛ
- В Укроборонпроме и фонде Повернись живим анонсировали появление ответов иранским шахидам
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО