Российский Су-27 выпустил ракету около британского самолета-разведчика в акватории Черного моря

Российский истребитель Су-27 выпустил ракету около британского самолета-разведчика, который находился в международном воздушном пространстве в районе Черного моря. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте, передает The Guardian.

По его словам, инцидент произошел 29 сентября. Министр рассказал, что невооруженный разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint совершал патрулирование в международном воздушном пространстве. Его сопровождали два российских Су-27, один из которых выпустил ракету около британского самолета.

Из-за этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в этом районе. По словам Уоллеса, он сообщил об инциденте министру обороны России Сергею Шойгу.

"В своем письме я дал ясно понять, что самолет не был вооружен, находился в международном воздушном пространстве и следовал по заранее объявленному маршруту", — рассказал министр.

Он также сообщил, что получил ответ от Шойгу 10 октября. В нем говорилось о проведении расследования, согласно которому, ракета была выпущена из-за "технической неисправности" Су-27. Москва также признала, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, утверждает Уоллес.

В настоящее время Лондон возобновил разведывательные полеты в этом районе, но теперь невооруженные самолеты сопровождают истребители. Уоллес назвал этот инцидент "потенциально опасным".

Минобороны России заявление Уоллеса не комментировало.