Проклинает Украину. В Саратове россиянка причитает, узнав, что ее сын погиб на войне - ВИДЕО

В Саратове россиянка, которая ехала в автобусе, начала вопить и проклинать Украину, после того как ей сообщили о гибели сына на войне в Украине.

Она кричала "За что? За что?", не понимая очевидную причину гибели ее сына. В автобусе женщину никто не поддержал. Лишь одна из пассажирок молча вытерла слезы.