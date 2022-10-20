Проклинает Украину. В Саратове россиянка причитает, узнав, что ее сын погиб на войне - ВИДЕО
Действительно, за что?
Оперативне командування Південь
В Саратове россиянка, которая ехала в автобусе, начала вопить и проклинать Украину, после того как ей сообщили о гибели сына на войне в Украине.
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Она кричала "За что? За что?", не понимая очевидную причину гибели ее сына. В автобусе женщину никто не поддержал. Лишь одна из пассажирок молча вытерла слезы.
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.10.2022 в 18:14
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alexrico11 (Кривий Ріг)
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aleks68
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Acsakal (Kharkiv)
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kukarekin (Одесса)
20.10.2022 в 17:47
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