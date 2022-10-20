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Проклинает Украину. В Саратове россиянка причитает, узнав, что ее сын погиб на войне - ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Действительно, за что?

Проклинает Украину. В Саратове россиянка причитает, узнав, что ее сын погиб на войне - ВИДЕО

Оперативне командування Південь

Новина українською

В Саратове россиянка, которая ехала в автобусе, начала вопить и проклинать Украину, после того как ей сообщили о гибели сына на войне в Украине.

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Она кричала "За что? За что?", не понимая очевидную причину гибели ее сына. В автобусе женщину никто не поддержал. Лишь одна из пассажирок молча вытерла слезы.

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В статье: война с россией
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.10.2022 в 18:14
За путина, дура, наслаждайся. Жигули дадут. Может.
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alexrico11 (Кривий Ріг)
20.10.2022 в 18:08
Ну тупі розіяни))) Вони останні 25-30 років ржали як гієни з жартів Задорнова про американців, а у висновку тупими виявилися самі розіяни.
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aleks68
20.10.2022 в 18:07
вой дальше упоротая ..... и проклинай своего плешивого .... "вождя"
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Acsakal (Kharkiv)
20.10.2022 в 17:30
Досі не можу второпати: вона дійсно не розуміє, що її сина вбило пуйло чи просто вона говорить лише те, через що з нею влада рф не буде розбиратися?
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kukarekin (Одесса)
20.10.2022 в 17:47
Ежедневная многолетняя пропаганда с преподносом желаемого за действительное сыграла свою роль...
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