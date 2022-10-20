Гутцайт: Если, не дай бог, будет прилет, то мы закроем все чемпионаты

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал решение не допускать зрителей на трибуны во время проведения спортивных мероприятий в Украине в условиях войны.

"Главная идея, которая была у нас с начала войны – сохранение спорта. Конечно, с самого начала это было трудно сделать. Но уже с весны я говорил с премьер-министром, чтобы наши спортсмены и сборные участвовать в турнирах проводили собрание. Важно, что на сегодняшний день мы сохранили все наши спортивные команды.

У нас есть призеры чемпионатов мира, чемпионатов Европы, чемпионы мира. С начала войны наши спортсмены завоевали более двух тысяч медалей. Спорт – это позитив, несущий настроение людям.

В стране начался футбольный чемпионат, теперь начнется чемпионат Украины по баскетболу. Хочется, чтобы внимания к спорту после нашей победы было бы больше.

Зрители? Главный вопрос – это безопасность. Будет ли время и возможность во время тревоги пройти всем в укрытие? Ответ очевиден. Поэтому мы приняли решение, что безопасность – это главное. Если, не дай бог, будет прилет, то мы закроем все чемпионаты", — сказал Гутцайт.