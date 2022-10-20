Гутцайт: Если, не дай бог, будет прилет, то мы закроем все чемпионаты
Мнение министра молодежи и спорта
Мінмолодіспорту
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал решение не допускать зрителей на трибуны во время проведения спортивных мероприятий в Украине в условиях войны.
"Главная идея, которая была у нас с начала войны – сохранение спорта. Конечно, с самого начала это было трудно сделать. Но уже с весны я говорил с премьер-министром, чтобы наши спортсмены и сборные участвовать в турнирах проводили собрание. Важно, что на сегодняшний день мы сохранили все наши спортивные команды.
У нас есть призеры чемпионатов мира, чемпионатов Европы, чемпионы мира. С начала войны наши спортсмены завоевали более двух тысяч медалей. Спорт – это позитив, несущий настроение людям.
В стране начался футбольный чемпионат, теперь начнется чемпионат Украины по баскетболу. Хочется, чтобы внимания к спорту после нашей победы было бы больше.
Зрители? Главный вопрос – это безопасность. Будет ли время и возможность во время тревоги пройти всем в укрытие? Ответ очевиден. Поэтому мы приняли решение, что безопасность – это главное. Если, не дай бог, будет прилет, то мы закроем все чемпионаты", — сказал Гутцайт.
Популярное сейчас
- Павелко назвал инцидент с задержанием генсека УАФ провокационным
- Итальянский экс-премьер Берлускони заявил, что в нападении россии на Украину виноват Зеленский
- Мудрик снова сияет, а Заря - доминирует. Символическая сборная восьмого тура УПЛ
- В Укроборонпроме и фонде Повернись живим анонсировали появление ответов иранским шахидам
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Новости по теме
- 19:56 Украинские Гутцайт - про "закон о медиаправах": Если подпишет президент - будем работать в таких условиях и делать наш спорт еще лучше
- 20:16 Зарубежные Гутцайт: Мы настолько верим в ВСУ, что подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030
- 00:02 Украинские Гутцайт: Россияне делают все, чтобы вернуться в международный спорт. Идет дипломатическая война