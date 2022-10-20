The Times: Джонсон может побороться за должность британского премьера

После отставки Лиз Трасс за должность британского премьера и лидера Консервативной партии снова может побороться Борис Джонсон.

Об этом сообщает The Times.

Издание пишет, что Джонсон намерен участвовать в выборах и считает, что это вопрос "национальных интересов". На данный момент он получает сигналы от своих сторонников. По данным The Times, Джонсон верит, что способен снова возглавить консерваторов.

Также издание со ссылкой на нескольких членов Консервативной партии отмечает, что возвращение Джонсона вполне может состояться.

Напомним, сегодня Лиз Трасс объявила о своей отставке после того, как потеряла доверие большинства членов Консервативной партии.

Согласно последнему опросу, именно Джонсон рассматривается как ее потенциальный преемник. Отметим, он ушел с должности премьера всего шесть недель назад.