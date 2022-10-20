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Генштаб: Украинская ПВО стала намного эффективнее

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Дают хорошие показатели

Генштаб: Украинская ПВО стала намного эффективнее

фото из свободных источников

Новина українською

Эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, и это намного больше, чем неделю назад.

Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Эффективность системы нашей противовоздушной обороны на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета со 126 примененных была уничтожена", - сказал Громов.

Он указал, что после приобретения опыта и получения новых образцов переносных зенитных ракетных комплексов за последнюю неделю эффективность системы ПВО Украины значительно увеличилась.

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Представитель Генштаба подчеркнул, что с 10 октября противник резко увеличил интенсивность обстрелов. Он выпустил по территории Украины 154 ракеты, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в 7 раз. Тогда была выпущена 21 ракета.

Основным типом ракетного вооружения, которое противник применял за последние 10 дней, стали крылатые ракеты воздушного базирования, чего ранее не было.

Количество примененных ракет - 83 единицы – превысило количество ракет этих типов, примененных в течение 4 месяцев: в течение июня, июля, августа и сентября. В тот период было использовано только 43 ракеты.

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В статье: война с россией
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